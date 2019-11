Aries – Jueves 21 de noviembre de 2019: estarás frente a una disyuntiva

Hoy jueves continúa extendiendo su influencia cósmica tu regente Marte que desde hace días está en aspectos favorables con Júpiter, sextil (60 grados de diferencia entre ambos planetas) y en oposición con Urano (180 grados) Lo cual crea un paisaje astral sui generis en tu signo ariano al combinarse con el tránsito de la Luna por Virgo que es un signo de tierra, y por cierto, no muy compatible contigo, Si no estás dispuesto a empezar una vida en común con alguien en particular no le des falsas esperanzas y pon las cosas en claro hoy porque no debes arrastrar nada pendiente para el próximo año.