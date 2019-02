Aries – Jueves 21 de febrero de 2019: te sientes más equilibrado y armonioso

Este segundo período del mes de febrero iniciado con la superluna del martes presenta un escenario diferente, pero muy energizante, en tu vida pues no solamente contribuye a que se acentúen tus lazos sentimentales, sino que en otros asuntos haya soluciones donde antes había problemas.



Amor

Una idea te está dando vueltas en la cabeza y no te deja dormir pues la influencia de Marte en tránsito por Tauro, asociado al tono de Venus por Capricornio suscitan dudas. Tranquilo, ariano, no hay motivos para pensar que algo va a fallar. Lo que suceda no implicará un fracaso sino una experiencia de la cual saldrás airosamente.