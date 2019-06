Aries – Jueves 20 de junio de 2019: tiempo de recuperación amorosa

¿Qué vemos en tu paisaje astral en relación con tu regente Marte y su influencia en tu vida? Marte está en oposición con Saturno y las cosas no son tan fáciles y por eso debes obrar con mucha prudencia para no cometer errores. Haz todo como tenías planeado.

Este es un jueves de importantes decisiones, ariano. Puedes comenzar una vida nueva junto a quien tanto te impacta emocionalmente. Ahora todo puede ser diferente para ti. No te lamentes por el pasado ni pienses en los errores cometidos sino mira firmemente tu presente y tu futuro.



Amor

Hoy jueves tu regente Marte está en un trino con Neptuno, un aspecto de120 grados muy auspicioso, ariano. Es momento de zanjar viejas heridas de amor, pero al mismo tiempo, no dejarte engatusar nuevamente con engaños y falsas palabras. Si esa persona de tu pasado vuelve a insistir y tu experiencia no fue buena, no repitas un error otra vez más.