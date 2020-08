Aries - Jueves 20 de agosto de 2020: justicia y reconocimiento después de una ingratitud

Por extraño que parezca alguna persona que no fue bien agradecida contigo, obtendrá malos resultados debido a sus acciones, tú te enteras por una tercera persona, no para alegrarte, sino para que te sientas en tranquilidad de que la justicia está de tu lado.

AMOR Serás capaz de decirle a una persona que tenía en inquietud, lo que tú sientes. No quiere decir que seas incapaz, a veces dejas de lado una serie de cosas que consideras que no son importantes, pero dadas las circunstancias, la energía de las cartas y sobre todo los deseos que tú tienes, será necesario que aclares las cosas con una persona que es negativa contigo.

SALUD

Reconsidera el no tomar un tratamiento que te han dicho que puede funcionarte, principalmente porque es alternativo, no quiere decir que por el hecho de ser natural no funcione, sino lo contrario, tendrás mejores resultados que quizá con otras cosas que no te han sido funcionales, no por eso dejes de asistir al médico.