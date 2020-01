Aries – Jueves 2 de enero de 2020: con la Luna en tu signo tu ser interno se abre al amor

Surgen ahora muy buenos negocios y citas románticas, pero si no actúas y dejas todo a la casualidad perderías excelentes oportunidades. Muévete y haz todo lo que tienes pensado realizar sin estar esperando que otros decidan por ti, algo que está en contradicción con tu naturaleza.

Amor Aplica tus conocimientos e la naturaleza humana en este año que está comenzando, Aries. Evita situaciones tensas en las que se enfrenten tu ex y tu pareja actual pues podrían sucederse peleas o disgustos entre todos.

Si terminaste un capítulo de tu vida no tienes por qué estar trayendo constantemente al presente el recuerdo de esas situaciones pasadas.

Salud Aunque no te sientas del todo bien de salud, debes poner de tu parte pues tu actitud mental se refleja en tus condiciones físicas. Si dejas que la tristeza o el pesimismo te invadan, entonces tu organismo recibirá esas malas influencias y te perjudicará.

Trabajo Si se te aproxima un compañero de trabajo para envolverte en una gestión poco clara no vayas a firmar nada hasta no saber muy bien de qué se trata pues durante este día, debido a la posición de tu regente, Marte, en un aspecto algo inestable, tienes algo nublado tu entendimiento y podrías cometer errores de juicio.

Dinero y fortuna Es posible que lleguen a tus oídos noticias de herencias o ganancias familiares ocultas. Tómalo todo con prudencia, no deseches nada, pero sé muy cauto. No te dejes envolver por quienes te piden dinero para buscar algo que está por las nubes. Hoy la Luna en tu signo acentúa tu intuición y te percatas enseguida de lo que te conviene y lo que te perjudica.

Frase del día: hacerte rico por un toque de fortuna no te hace mejor o peor persona, simplemente saca a relucir lo que siempre has sido interiormente.



Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: cuidado a la hora de discutir con Cáncer.

Tu compatibilidad actual: con fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua.

Si estás soltero o soltera: este próximo fin de semana será muy diferente a lo que habías pensado en el amor y te proyectará a un resto de enero lleno de alegrías sentimentales.