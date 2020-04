Aries – Jueves 2 de abril de 2020: tu ser interno se estremece, se abre al amor

Si terminaste un capítulo de tu vida no tienes por qué estar trayendo constantemente al presente el recuerdo de esas situaciones pasadas. Llegó el tiempo esperado de abrir tu corazón al amor.

Salud Aunque no te sientas del todo bien de salud, debes poner de tu parte pues tu actitud mental se refleja en tus condiciones físicas. Por muchos problemas que haya busca siempre espacio para tu relajación y actividad.

Trabajo Es posible que debas posponer ciertas citas laborales que tenías fijada para estas fechas debido a circunstancias fuera de tu control. No te impacientes, todo ocurrirá en su momento.

Frase del día: el dinero no te hace mejor o peor persona, simplemente saca a relucir lo que siempre has sido interiormente.



Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: cuidado a la hora de discutir con Cáncer.

Tu compatibilidad actual: con fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua.

Si estás soltero o soltera: este segundo período de tu ciclo de cumpleaños trae consigo un renacer de tu vida amorosa.