Aries - Jueves 19 de noviembre del 2020: dejarías atrás las palabras de personas que te bloqueaban

Podrías estar cansado de algunos estragos de la energía cósmica y las personas dejan en ti. Pero es un buen momento para dejar de insistir ante la gente que no comprende de razones. Hoy tienes la energía de la Luna que equilibraría tus emociones para que todo se encuentre del mejor modo entre tú y tu entorno.

Pronóstico del día: el hecho de que no crean en ti, no quiere decir que sea porque eres una persona sin talento. De pronto tendrías que enfrentar a personajes en tu andar, que no son necesariamente los más amables.