Aries – Jueves 17 de octubre de 2019: tiempo de armonización y equilibrio

Tu originalidad no pasa por alto a los ojos de quienes tienen en sus manos la llave del dinero. Finalmente empiezas a ser reconocido en lo que haces.

Amor La influencia de Marte en un signo del elemento aire, afín al tuyo que es de fuego, te impulsa a las aventuras de todo tipo. Mucho cuidado porque esos impulsos podrían echar a perder tu vida amorosa y un desliz efímero no debe ser la causa de tu ruptura sentimental.

Las escenas equivocas causan siempre problemas así que evita los malentendidos, ariano, no te conviene estar envuelto en algo potencialmente arriesgado pues hoy jueves hay dos cuadraturas planetarias que te advierten andar con cuidado.

Dinero y fortuna Analiza adecuadamente los pros y los contras de cierta proposición laboral que te han propuesto antes de lanzarte a una aventura económica que no conoces bien y para la cual es menester capacitarte adecuadamente.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este jueves: mediano, hacia alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: un encuentro fortuito con alguien que hasta ahora no conocías y puede cambiar tu vida de una forma positiva y creativa. Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Aries: dejarte llevar por un impulso o emoción en lugar de aplicar la razón. ¿Qué debo evitar?: asociarte con quienes lo único que hacen es bajar tu nivel de entusiasmo.

Frase del día: cuando un amor muere difícilmente se puede resucitar, cada etapa de la vida tiene su momento y no se debe insistir en darle vida a un cadáver.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán bien con un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, que es de tierra así como con Cáncer aunque inicialmente no lo parezca, Aries.

La relación más tensa: cuidado a la hora de discutir con Escorpión o Capricornio.

Tu compatibilidad actual: con fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Piscis y Escorpión que son de agua.

Si estás soltero o soltera: procura pasar este fin de semana en compañía de buenos amigos pues tiendes un poco a los estados depresivos si no compartes tu tiempo con quienes vale la pena, te entretienes y disfruta lo que la vida te está ofreciendo.