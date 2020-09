Aries - Jueves 1 de octubre del 2020: serás una buena influencia

Pronóstico del día : en este día estás conectado directamente con el tránsito de los signos y la luminosidad lunar. La luna llena afecta a todos en particular, pero para ti dicha combinación augura que saldrás de lo común para emprender una nueva actividad, que pondría en riesgo tu trabajo pero que vale la pena para cumplir tus sueños.

AMOR Eres un aventurero y eso causa que ciertas personas se incomoden por tu manera de ser, no te importará demasiado en realidad, pues tiendes a enfocarte en lo que te conviene.

Si los demás no están de acuerdo con lo que haces, no te detienes a dar explicaciones sea quien sea. Por ello te conviertes en alguien perseverante, desde el instante que te conectas con lo que te gusta y no lo sueltas.