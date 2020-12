Aries - Miércoles 23 de diciembre del 2020: contemplarías incluir a alguien en un plan a corto plazo

Por mucho que una persona te insista en cambiar, ahora te habrías dedicado a ser más persistente. Pareciera que entre más te digan algo, la rebeldía se apoderaría más de ti. Procura verificar que sea en tu beneficio, no solo por entrar en terquedad pretendas que las cosas son mejores. Ayúdate con la energía de la Luna creciente para que puedas saber que te conviene más.

AMOR Los días continúan cambiando y tú, sin darte cuenta, habrías evolucionado de pronto de tal manera que ahora habrías adquirido la madurez suficiente para poder iniciar una relación prácticamente de cero, estés con alguien o no. La Luna te favorecería y te haría sentir que el amor es para ti y que todo se pone de tu lado de nuevo.

DINERO Y FORTUNA Ahora se encontraría el número tres en regencia que tiene para ti benevolencia a pesar de la crisis, si por alguna razón tendrías deudas atrasadas que te mantenían en preocupación, ahora sería la oportunidad perfecta para que nadie te quite las ganas de tener tu dinero en crecimiento.