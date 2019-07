Aries en julio de 2019: la energía de Marte en fuego te inspirará a realizar actos muy atrevidos

Amor El día 7 Mercurio, planeta de las comunicaciones entra retrógrado. Arregla esos aspectos negativos los cuales merecen ser evaluados de tu parte, y pide perdón, si es necesario. Si sucede algo que no estaba en tus planes no lo tomes como definitivo sino medítalo como una lección sentimental para tu vida.

Salud No exageres y busca el justo medio para que tu salud no se quebrante. Si tratas de resolver todos tus problemas en un solo día podrías cometer errores y alterar drásticamente tu metabolismo. Adáptate a esta buena etapa sanadora de tu signo.

Trabajo Este mes habrá días en los que anhelas fuertemente terminar de trabajar. No te desesperes porque no sacarías nada positivo. Simplemente éntrale a tus tareas con decisión y verás como las puedes terminar. Después del plenilunio del 16 hay muy buenas oportunidades para los arianos que están desempleados en estos momentos.

Dinero y fortuna

Hay dinero en el azar, pero debes seguir tus corazonadas y no dejarte influir por el pesimismo de otras personas. Si te sientes inspirado a intentar algo nuevo en tu economía escucha tu voz interior, pero no te arriesgues innecesariamente. Desde el día 7 y hasta finales de julio no te dejes engatusar por vendedores manipuladores.