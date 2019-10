Aries en el mes de octubre de 2019: te envuelve un tono de armonía y equilibrio

Durante este mes del plenilunio de octubre en tu signo y del tránsito de tu regente al elemento aire mantén tu vista fija en tus objetivos y no te desvíes. Una persona que te interesa vendrá a tu lado por sus propios pies, pero debes ser más preciso y no disgregar tu energía perdiendo tu tiempo en quienes no valen la pena.

Salud Aunque parezca paradójico comiendo menos, se vive más. Nadie ha muerto por dejar de comer u día, al no sentirse bien, pero sí por comer cuando no debía.

Si no sientes deseos de comer, no lo hagas, escucha tu organismo. Solamente si la situación se prolonga y no tienes apetito es cuando debes preocuparte, no por un día que no comas.