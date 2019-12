Aries en el mes de diciembre de 2019: una etapa creativa como pocas

Amor Durante este mes de diciembre surgen ciertas disparidades de criterio que en parejas inteligentes son motivo de pláticas interesantes, intercambios de opiniones e ideas y resultan muy constructivas, pero cuando no existe ese nivel se convierten en peleas para ver quien “gana” y habla más alto cuando lo cierto es que quien más grita no tiene necesariamente la razón.

Salud

Si aún no has terminado un mal hábito, es tiempo de tomar acción para que este sea el último año que lo tengas y te prepares para un 2020 totalmente en forma. Recuerda siempre aquello que “más vale algo que nada”. Si no puedes caminar una hora, hazlo media hora, si no puedes media hora, hazlo quince minutos… pero ¡hazlo!