Aries en abril 2019: decisiones significativas que cambiarán tu manera de vivir

Inténtalo nuevamente, cuando se ama hay que luchar para conservarlo. Debes ser cauto con los comentarios de terceras personas pues podrían estar usando tu nombre para poner en tu boca palabras no dichas y crear situaciones comprometedoras.

Salud Cuida tus pulmones con esmero y no incorpores en tu organismo sustancias que puedan dañarte como humo de cigarrillos u olores penetrantes de insecticidas y desinfectantes. Mantén tus manos libres de suciedades y polvo en todo momento.

Trabajo Estás a punto de comenzar en una etapa nueva en tu empleo. Si estabas sin trabajo y buscando una oportunidad laboral este mes se van a abrir muchas puertas y tendrás a tu disposición diferentes opciones que te permitirán escoger y decidir la mejor. Sin embargo, después del día 10 con Júpiter retrógrado puede suceder cierta demora, será transitoria, no te inquietes.

Dinero y fortuna

Las demoras y complicaciones de esta etapa que has superado ya no te volverán a importunar y ahora, si hubo demoras en tus gestiones económicas no te inquietes porque se trató de un mal momento astral que a partir de ahora se está superando.