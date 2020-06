Aries – Domingo 7 de junio de 2020: tiempo de acción, de decisión

Amor

Aplica la energía que procede de tu regente Marte en tránsito por el sensible signo pisciano, intuitivo, amoroso, y combate la rutina en todo momento, Aries. El hastío puede matar la chispa de la pasión, al igual que la indiferencia. El temor a la soledad no debe mantenerte atado a una relación cuando ya se ha perdido el encanto y no funciona.