Aries - Domingo 6 de septiembre del 2020: se soluciona un problema de manera sorpresiva

Te han criticado una serie de personas alrededor, incluso levantándote falsos, por envidia o por coraje por no lograr lo que tú.

AMOR

Te has sentido un poco preocupado por algunas cosas que no has podido solucionar frente a otras personas. Quizá sea el momento de que la energía lunar te ayude a que puedas tener claridad en tus pensamientos para poder dirigirte de manera correcta hacia quién consideras quieres recuperar.