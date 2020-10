Aries - Domingo 4 de octubre del 2020: te sentirás abatido por una persona ajena

Desde siempre has sido una persona que se preocupa por otros, pero hay momentos que tus propios problemas te sobrepasan y no observas más allá.

Por un momento escuchas en palabras de una persona ajena, ciertos problemas que te conmueven. Al tener las herramientas para ayudarla, no lo dudas y te sientes en satisfacción.

Pronóstico del día : la carta de la Estrella brilla junto con Tauro, ambos hacen una excelente combinación para ti. Entenderás que no siempre debes ponerle razón a todo, pues tus emociones tienen mucho valor y debes ser considerado contigo mismo. Es un día en el que sentirás amor propio y lo agradecerás más adelante.

No te preocupes por lo que otros digan si realmente quieres conseguir a tu alma gemela. Enfocándote en lo que deseas, logras tus objetivos con mucho más claridad, así es como te conectas con quien piense similar a ti.

No quiere decir que le eches la culpa a todos por lo que debes ser responsable, pero intenta no ser tan manipulable, ni confiar en el primero que pase frente a ti.

TRABAJO

Durante un periodo de tiempo prolongado has pensado que la vida no te sonríe en el trabajo y quizá no estés equivocado.