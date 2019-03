Aries – Domingo 3 de marzo de 2019: te sentirás más cerca de esa persona

Esta época inicial del mes de marzo en el que ocurre tu ciclo de cumpleaños ariano te envuelve con un tono de sorpresa, de alegría y también de entusiasmo. Tu mayor reto en la vida consiste en saber canalizar tu energía de modo tal que no saltes siempre como una liebre cuando te aprieten un poco.

Prométete a ti mismo vivir de una manera intensa cada día, separando tus prioridades de lo superfluo y te percatarás que te alcanza el tiempo para hacer todo lo que hasta ahora no habías podido hacer. Él amor te espera en un trabajo o una reunión. Trata de tener mayor comunicación y seguridades.

Amor Tu signo ariano está bajo el efluvio positivo de tu regente, Marte, en tránsito por el signo taurano, del elemento tierra, lo cual te ayudará mucho a no exagerar y ponerlo todo en su justo medio, lo que más necesitabas en este período en el que las emociones tienden a ser muy intensas a medida que se avecine el inicio de tu ciclo de cumpleaños y hoy domingo con la Luna en Acuario, del elemento aire, muy afín contigo que eres de fuego, y por tanto debes canalizarlas adecuadamente.

Trabajo Tu presencia te dará realce en una entrevista laboral a la que serás invitado. En ella se determinará la posibilidad de conferirte una nueva responsabilidad bien remunerada. Este es un ciclo de movimientos laborales y si aún no tienes empleo las buenas nuevas son que cuando empiece tu ciclo de cumpleaños en unos días tendrás resuelto ese problema.

Predicción de pareja para hoy domingo

La mejor relación de hoy: este domingo las cosas van bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra debido al tránsito de tu regente, Marte, por ese signo telúrico en estos días.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego en este día que la Luna transita por Capricornio, aunque es mejor en los signos de fuego y aire que en los de agua.

Si estás soltero o soltera: disfruta estos días previos al inicio de tu ciclo de cumpleaños, ariano, no te apresures por encontrar pareja, recuerda que no es lo mismo estar solo, que sentirse solo.