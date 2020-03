Aries – Domingo 29 de marzo de 2020: un escenario distinto en el amor

Amor Una vez que entiendas que no puedes hacer todo a tu manera lo transformarás positivamente y convertirás algo que te parecía triste o negativo en una experiencia alegre que te ayudará a disfrutar mejor la vida.

Salud No sigas posponiendo lo que debes hacer. Tu salud debe ser prioritaria así que por muchas obligaciones que tengas pon siempre tu bienestar en primer lugar.

Trabajo

Tu vida laboral asciende en un ritmo constante y si te esfuerzas como debes no solo mejorarás tu situación sino ganarás más, inclusive si estás ahora desempleado conseguirás lo que buscas si insistes, el secreto está en tu persistencia, no lo olvides, no cejes en tus esfuerzos pues cada día te acerca más a tus metas. El mes de abril con la segunda fase de tu ciclo de cumpleaños será bueno en ese sentido.