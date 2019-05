Aries – Domingo 26 de mayo de 2019: es tu tiempo de acción, no de espera

Te encuentras muy bien auspiciado con quien acabas de conocer recientemente. Estás descubriendo dentro de ti mismo muchas facetas nuevas que te ayudarán a encontrar tu pareja perfecta. Este domingo relájate, disfruta tu realidad presente y si estás solo, o sola, no te impacientes pues en el momento preciso todo llegará.

Amor No exageres nada ni te precipites. Las cuestiones amorosas toman su tiempo y ahora estás demasiado ansioso y podrías estropear el inicio de una relación con exigencias extemporáneas o demasiadas preguntas e indagaciones personales. Recuerda que aunque tu regente está directo hay otros planetas como Júpiter y Saturno siguen retrógrados.

Salud Sigue tu rutina diaria de ejercicios físicos, alimentación y descanso y evita en la medida de lo posible alterar tus horas de almuerzo y cena. No comas nada precipitadamente por estar bajo presión y te evitarás muchos trastornos.

Trabajo

Ten un poco de paciencia y no vayas a embarcarte en un empleo que no te gusta. Si insistes y pones tu energía positiva a funcionar verás cómo consigues el trabajo deseado y así no tendrás la necesidad de hacer algo ajeno a tu personalidad.