Aries – Domingo 26 de enero de 2020: tu capacidad de comunicación está en alza

Se avecina una etapa ideal en este mes de enero con la irrupción reciente del nuevo año lunar en la que se materializarán muchos sueños de amor que has estado alimentando recientemente.

Salud

No te agobies por los problemas de salud que no puedas resolver enseguida ya que todo toma su tiempo y en este ciclo planetario muchas veces los resultados a tratamientos, operaciones y otras terapias no son tan rápidos como desearíamos.