Aries – Domingo 23 de febrero de 2020: estás en un tono de pasión

No esperes más, da el primer paso, llama por teléfono, comunícate, no dejes enfriar el amor dejándote llevar por un sentimiento de orgullo herido que podría dañar una relación.



Dinero y fortuna

¿Necesitas un ingreso extra? No hay nada mejor para lograrlo que la paciencia cuando las cosas parecen no ocurrir, una cualidad que para ti, ariano, cuesta trabajo cultivar. No te impacientes, pues no ganarías nada con eso.