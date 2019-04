Aries – Domingo 21 de abril de 2019: el amor está de fiesta, prepárate para recibirlo

Es importante, Aries, que no olvides la incidencia retrógrada de Mercurio en tu signo que está creando ciertos problemas a la hora de comunicarte con los demás, de ahí la necesidad de emplear las palabras adecuadas y no dejarte llevar por ímpetus o impulsos emocionales diciendo cosas que luego se vuelvan contra ti, tampoco prometas lo que luego no podrías cumplir, y te evitarás dolores de cabeza.