Aries - Domingo 20 de septiembre del 2020: remueves emociones en otros

En muchas ocasiones desconoces hasta donde tienes alcance con otros, tus palabras siempre han sido valoradas a pesar de que no tengas idea de lo que estás haciendo. Eres muy inteligente y sabio, sin necesidad de pensar las acciones que tomas sobre los demás, puedes llegar a ser alguien influyente, negativa o positivamente.

AMOR Estás comenzando a dominar tu mente y eso te mantiene positivo, no siempre eres de las personas que mantienen sus emociones positivas pues te consideras realista o con objetivos fijos. Algunos comenzarán a criticar tu manera de desenvolverte, a pesar de que en realidad, aman la manera en la que te comprometes con tus objetivos.

SALUD La rigidez en tu cuerpo se vuelve un hecho tras muchos años de constante trabajo, presientes que los demás quieren probar que eres incapaz de mantenerte fuerte, para así voltear hacia ti como personas insolentes y dejarte mal ante los demás. Demuestras que no te daña pero en realidad tu presión arterial es la que podría estarlo sufriendo. Atiéndete como es debido para que vivas mucho mejor y más tiempo.

DINERO

Por muy buenas razones la fortuna se encuentra de tu lado, has procurado mantenerte en estabilidad haciendo todo lo que sea necesario para conseguir que tu cartera no se vea afectada. Muchos te preguntarán cual es el secreto para lograrlo. Pero es el la disciplina que ejerces cuando te comprometes y no sueltas las metas, abriendo la fortuna como un campo de oportunidades.