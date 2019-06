Aries – Domingo 2 de junio de 2019: tu capacidad de comunicación está en alza

Amor Un domingo excitante en términos sentimentales así que aprovecha esta inspiración, declárate, haz lo que te indica tu corazón ariano. Se avecina una etapa ideal en este mes de junio en la que se materializarán muchos sueños de amor que has estado alimentando recientemente. Hoy estamos en la víspera del novilunio de junio, el que marcará el inicio del mes sinódico.



Salud

No te agobies por los problemas de salud que no puedas resolver enseguida ya que todo toma su tiempo y en este ciclo planetario muchas veces los resultados a tratamientos, operaciones y otras terapias no son tan rápidos como desearíamos debido a la acción retrógrada conjunta de Saturno con Júpiter.