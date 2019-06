Aries – Domingo 16 de junio de 2019: te envuelve un tono de espontaneidad

Este será un domingo singular, Aries, ya que hay varios aspectos de tu regente, Marte que debes conocer para que los aproveches a tu favor. Uno de ellos es la conjunción con Mercurio, directo, planeta de las comunicación. Es importante que tomes decisiones y no sigas confiando en lo que te dicen los demás. No lo pienses mucho.



Esa acción que has estado posponiendo promete y si te quedas esperando por “el mejor momento” posiblemente la vida pase frente a tus ojos y no puedas atrapar la oportunidad. También hoy domingo tu regente Marte está a 120 grados de Neptuno en el aspecto conocido como trino. ¿Qué sucede? Se abre una puerta que debes atravesar y lanzarte a la consecución de las metas que te has impuesto a ti mismo