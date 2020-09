Aries - Domingo 13 de septiembre del 2020: regeneras tu autoestima

AMOR Eres una persona sumamente valiente, no cualquiera enfrenta los problemas de manera tan certera como tú. Quizá es momento de que valores también tus actitudes, no siempre estarás disponible para todos y para todo, debes hacerles ver a los demás que tienes límites para que no abusen de tu confianza.

DINERO

Te has limitado con el dinero pues ha sido escaso en los últimos días. Si bien no es para que te preocupes de por vida, es para prestar atención, debes reconocer que no siempre has sido tan hábil con las finanzas, a pesar de que tu signo se caracteriza por esa cualidad. Reconsidera lo que haces paso a paso, para cambiar y liberarte de preocupaciones.