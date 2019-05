Aries – Domingo 12 de mayo de 2019: hay mucha sensibilidad en tu horóscopo

Terminas tu fin de semana en un tono altamente creativo. La influencia de la Luna en tránsito este domingo contribuirá a que veas las cosas con mayor equilibrio. Si te sientes bien con tu pareja y todo marcha como debe, no hay nada que temer, pero si tu relación no es feliz estarás tentado a vivir una aventura fuera de la misma.

¿Pensaste que no podrías triunfar en el amor? ¡Nada de eso! Este fin de semana surgirán algunos gastos no planificados previamente, pero no te inquietes, ariano, porque podrás enfrentar las novedades sin mayores complicaciones. Lo importante es que no dejes que esas situaciones te afecten emocional o sentimentalmente.