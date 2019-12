Aries – Domingo 1 de diciembre de 2019: un inicio de mes muy original

Si estás en busca de una compañía sentimental estable, tranquilo, pues vas a tener éxitos con esa persona que te interesa. Si ya la tienes, entonces no compliques tu presente con suposiciones, sospechas o celos, vive a plenitud este mes de diciembre.

La buena etapa que ahora disfrutas te llena de vitalidad. No la malgastes haciendo disparates tales como exponerte desabrigado a la intemperie.

Enfoca tu atención en los asuntos esenciales de tu trabajo y no pierdas tu tiempo en detalles irrelevantes pues se presentarán muchas interrupciones que debes obviar y que se incrementarán a medida que avance la temporada navideña.

Dinero y fortuna Oposición de Urano, retrógrado, con tu regente Marte hoy domingo (180 grados de diferencia entre ambos). Si ocurre alguna demora en un pago o un dinero que esperas no te angusties.

Tómalo todo con mucha calma y serenidad para que puedas encauzar adecuadamente tus ideas y no agobiarte pensando que no podrás hacerle frente a tus obligaciones. Ya se ve la luz al final del túnel.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este domingo: alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: el impulso que tienes para hacer algo, tu manera dinámica de ver la realidad. Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Aries: desviar tu atención de lo que es realmente importante ocupándote de asuntos de menor importancia. ¿Qué debo evitar?: permitir que las personas alborotadoras y poco inteligentes me confundan con sus historias exageradas.

Frase del día: no es caer, sino saber levantarse, quien ha caído y se ha levantado puede mirar de frente y con la frente muy alta al que no ha caído nunca.



Predicción de pareja para hoy domingo

La mejor relación de hoy: este domingo las cosas van bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, y muy bien con Libra y Géminis, y es muy buena con Acuario.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego.

Si estás soltero o soltera: prepárate para un mes de transformaciones en tu vida social que te colocará en medio de una posible relación muy prometedora.