Acuario - Domingo 29 de noviembre del 2020: vibra en agradecimiento

Pronóstico del día : todo se encuentra permanentemente en movimiento, pregúntate si has hecho lo mejor de ti. Posiblemente te darías cuenta que no y que tienes muchas más habilidades de las que pensarías.

AMOR El amor tiene relación a como te has visto en un espejo, es posible que te des de topes si encuentras que estarías descuidado, desalineado y sin quererte.



SALUD

Disfruta tu vida, siéntete especial, no hagas cosas buenas que parezcan malas, si has iniciado una rutina alimentaria, recuerda que incumplirla solo sería en tu contra, no a los demás. Es importante que disfrutes todo lo que se encuentra disponible para ti.