Acuario - Viernes 8 de enero del 2021: piensa cómo cambiar de energía

Posiblemente hayas sentido que no encuentras el equilibrio, a veces bien, a veces mal, pero no encontrarías el punto fijo que te llevase a ver, que tienes mucho más de tu lado que en contra. Por ello es que Escorpión dejaría una energía fluida para hacer que tu día se vuelva mejor hoy.

Se salvarían un par de cosas de tu pasado para recordar que todo tiene mejor semblante para ti de lo que pensabas antes. Es un día lleno de prosperidad, de eso no tengas duda.

Pronóstico del día : quizá tendrías ganas de verificar que todo a tu alrededor, es importante y no solamente lo que por encima de algo se pone a tu disposición. Con el sextil entre el Sol y Mercurio, verías mejores resultados de tu andar y te sentirías satisfecho por ello.

AMOR

Has roto algunos pactos que no eran necesarios y que solo te atarían a una persona que simplemente ya no tiene cabida para ti.