Acuario - Viernes 27 de noviembre del 2020: has heredado cualidades propias de una persona llena de éxito

A pesar de que por momentos considerarías que no todo tiene sentido para ti día a día podrías tener mayor oportunidad de cambiar de idea.

Sobre todo, porque de un momento a otro, te das cuenta que estarías siguiendo los pasos de un familiar exitoso, que te haría sentirte lleno de orgullo. Por ello tendrías la motivación, para que junto a la energía Lunar, logres objetivos que antes no pensaste.

Deja que la vida te llene de buena energía, has estado al pie de toda batalla que has tenido que enfrentar, por ti y por otros. Las guerras jamás son bien vistas, pero a veces han sido imposibles de evitar, no porque tu pongas esa energía para que todo salga en negatividad. Las personas tienen pensamientos variados. Deja que el trígono entre Mercurio y Neptuno, te haga sentir que tienes todo a tu favor.