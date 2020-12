Acuario - Viernes 11 de diciembre del 2020: incluye en tu día las posibilidades de hacer cambios radicales

Alrededor de ti, han pasado sinfín de personas. Pero no es necesario que te pongas a pensar, que implicaría que cada una de ellas, se vea como gente indeseable.

Días de buena energía, de eso no tengas duda en ningún momento. Ahora que entra el sextil entre Júpiter y Venus en regencia, solicitarías la oportunidad de hacer que todo se mueva hacia tu favor. Es un momento de importancia, para eso ya estarías preparado. Aléjate de quien te represente negatividad.

Pronóstico del día : algunas veces el ser una persona que hable sobre lo que piensa, sienta y quiera modificar, no siempre te mantendría de la mejor manera hacia otros.

AMOR Intenta no distraerte, a veces las cosas mundanas son distractores, por ejemplo. El solo pensar en tener una persona contigo sin ningún tipo de relación formal.

Bien es sabido que tienes libre albedrío para ejercer lo que te corresponde como lo deseas, pero no por ello quiere decir que te llevaría al bienestar. La Luna menguante estaría disponible para enfocarte en el amor como es debido.

SALUD A veces hay una serie de cosas que no necesariamente son saludables, pero de todos modos las haces pues sientes una descarga de adrenalina que te haría sentir que todo lo puedes. Si piensas con claridad, no te arriesgarías, pues pondrías en desequilibrio tu energía, por ello intenta pensarlo dos veces.

DINERO Y FORTUNA

No descompongas tus pasos, posiblemente un revés económico, sería inevitable, pero no por ello te mantendrías imposibilitado de ejercer lo mejor de ti, para que sientas que las cosas se ponen en mejoría. El número nueve en regencia, sería fundamental para que hicieras todo lo posible para no claudicar.