Acuario - Jueves 31 de diciembre del 2020: buen momento para dejar que todo sea más que cosas materiales

Es probable que tengas toda la intención de siempre tener lo mejor, materialmente hablando y a quién no le gustaría. Sin embargo, de pronto basarías todo en ese sentido, evitando darle importancia a lo que realmente lo tiene.

Por ello es que, sin duda, te mantienes ecuánime y piensas con claridad que no es lo único en la vida. La Luna menguante te ayudaría a que tuvieras un buen repunte de energía.

Pronóstico del día : por alguna razón importante, tendrías algunas ideas que para otros no parecieran relevantes, pero que, si las ejercieras, serían lo suficientemente exitosas como para no pedirle a nadie ayuda.

AMOR Toma la decisión, si estás pasando por un periodo de confusión ante alguien, no tendrías porque vibrar bajo sino todo lo contrario para saber si eres o no compatible con dicha persona.

SALUD Ahora desaparecerían esos males que te aquejaban de un tiempo para acá, a pesar de que no siempre lo tengas en consideración, deberías tomar en cuenta, que hay situaciones emocionales, que hacen que tu cuerpo se sienta mal. Controlas esa energía y pones todo en calma.

DINERO Y FORTUNA Por mucho que hayas intentado, ocultar que te preocupa la manera en la que harías que tus finanzas se pusieran frente a ti. No habría porque sentir que tienes mal.

TRABAJO

Finaliza el trabajo que has dejado aplazado por algunos días, no por vacaciones sino quizá por desidia al ser una tarea que realmente no tiene relevancia.