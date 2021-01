Acuario - Domingo 17 de enero del 2021: te sentirías abrumado de pronto

Dejarías de tener fijaciones sobre lo que no has podido cumplir y en ese sentido girar hacia otro lado para que vayas con calma en el día.

Pronóstico del día : la confianza que sientes haber perdido, por fin tiene su regreso y con las puertas abiertas de par en par. Por ello es que no dudes un solo momento en creer que tienes muchas ganas de salir adelante con la energía del trígono entre Venus y Urano.

AMOR

Hay momentos en los que definitivamente podrías tener cansancio sobre el mismo tema que te repite una y otra vez que no has hecho lo indispensable por sentir o pensar que el amor no tiene porque estar cerrado para ti. Por ello es que Piscis podría hacerte ver que tienes más posibilidades de lo que piensas para ello.