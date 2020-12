Acuario - Domingo 13 de diciembre del 2020: es momento de interactuar y ver si te convendría cambiar de ambiente

Cuando se hable de interactuar, cambiar de lugares, hacerte de nuevas amistades, sería entonces el momento perfecto que te haría sentir que tienes todo a tu favor para sentir que la calma vendría a ti de la mejor manera. Evitarías pensar que las cosas que, en teoría, te llenarían, ahora no te animan como antes. Sin embargo, es un buen momento para sentir que tienes la prosperidad a tu favor.

Por mucho que llegues a considerar, que no tienes a favor el día, te darías cuenta que es mucho mejor sentir que pensar y en ese aspecto podrías dejarte llevar por una serie de emociones relacionadas a la Luna menguante que atraerían a personas insospechadas, para cambiar tu día en cualquier aspecto y modo.

Pronóstico del día : encontrarías la oportunidad de sentir que tienes todo de tu lado, para ello es como poco a poco irías prosperando, de ser posible, elige estar con una persona que te llene de buena energía, para que no pienses todo en negativo.

AMOR El transcurso de las horas, los días, las semanas y los meses, el amor habría sido un tanto en incertidumbre para ti, pero te has envuelto en energías místicas que, si bien no han hecho mucha mella en tu energía, a partir de este día, podrían generarte un cambio. Sagitario haría lo propio por hacerte ver que todo tiene una mejor regencia energética de lo que parece.

DINERO Y FORTUNA Sin contradicciones, podrías hacer que todo mejorara sutilmente para ti si de comenzaras a organizarte mucho mejor. En gran medida pondrías todo a disposición si fuera el caso. Ahora comenzarías a sentir, que tienes la oportunidad de hacer lo propio por no generar riquezas, pero si dinero en abundancia.

TRABAJO

Pocas veces habrías sentido que tienes todo en prosperidad como no lo podrías haber hecho antes, pero no por ello tendrías que dejar que las cosas se desenvuelvan en supuestos y malas caras con quienes no tienes buena interacción en el trabajo. Por ello, Sagitario haría lo propio, llenándote de sabiduría para saber contestar como es debido.