Acuario – Viernes 6 de marzo de 2020: se abre una nueva etapa de índole sentimental

in embargo, se trata de un contratiempo temporal. Por otra parte, la inspiración te llega en forma de un sueño revelador. En sus símbolos pueden surgir situaciones que bien interpretadas te ayudarán a canalizar tus energías al lugar adecuado y aumentar tus ingresos.



Dinero y fortuna

Hay dinero en circunstancias muy disímiles diferentes a lo que has pensado hasta ahora. No te impacientes cuando no te llegue ese pago atrasado pues pronto lo resolverás, es posible que sea uno de los últimos embates de Mercurio retrógrado en tu signo Acuario hasta el próximo día 10 de marzo.