Acuario – Viernes 6 de diciembre de 2019: sé discreto en todo momento, podrías revelar un secreto

En este fin de semana podrás hacer muchas cosas que tenías pensado realizar, pero que las estabas posponiendo de un día para otro. Combina tu experiencia con tu intuición acuariana y no te dejes arrastrar a situaciones comprometedoras con alguien que acabas de conocer. ¡Estás donde tienes que estar en esta etapa final del año!

Trabajo Son muchas las tareas que tienes por delante, y debes terminar durante este ciclo previo al fin de año 2019 que pronto ocurrirá. El secreto está en una distribución racional del tiempo para no perderlo en pequeñeces. Con un toque de organización resolverás todo lo que tienes frente a ti.



Dinero y fortuna

No permitas que tu entusiasmo te lleve a cometer imprudencias con tu dinero prometiendo lo que no puedes cumplir o enredándote en deudas que luego se traducirían en situaciones complicadas a las cuales no podrías hacerle frente adecuadamente.