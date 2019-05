Acuario – Viernes 31 de mayo de 2019: tu nivel de creatividad está en aumento

Es hora de poner las cartas sobre la mesa y tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la intimidad y el amor. No se puede vivir junto a otra persona que no se ama y desea solo por seguir una costumbre.

Si empiezas a sospechar de tu pareja, te sientes desconfiado o estimas que ha ocurrido una infidelidad, no des rienda suelta a tu fantasía, ajústate a los hechos y exprésate con la sinceridad y honestidad que caracteriza a tu signo acuariano, humanitario y sensible, pero muy concreto. No dejes pasar un día más con dudas que posiblemente sean solo eso, dudas.