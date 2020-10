Acuario - Viernes 30 de octubre del 2020: la unión hace la fuerza

Has tenido algunas desavenencias que con alta probabilidad te podrían detener, pensando que no avanzarías de la mejor manera. Para tu buena fortuna la Luna estaría haciendo que te unas a quien confías para que el día sea mejorable y sin temor a fallar.

El tránsito de los signos de Aries a Tauro propicia que se detonen buenas cosas en un día como éste. Hay que recordar que no siempre todo es buena energía, pero trata de hacer lo que mejor te sienta, para que en general sea lo mejor ante lo peor.

Pronóstico del día : buscarías que te devuelvan un favor, por necesidad y no por molestar, pero ante ello, posiblemente Mercurio ejerza su energía extraña, haciendo que te des cuenta de que nadie es perfecto y que cuando más has necesitado de su ayuda, menos te han respondido.

AMOR Una cuadratura entre la Luna y Saturno, estaría haciendo que te des cuenta de que en quienes confiaste no necesariamente estarían atentos a responderte cuando lo requieres.

TRABAJO

La palabra derrota no es para ti, a pesar de que por un momento no has tenido todas las oportunidades laborales que habrías querido, confía en que el tránsito de los signos haría que estés más cercano de lo que pienses al éxito. Ahora que tengas oportunidad, agradece lo que sea posible, así las puertas se abrirían para ti.