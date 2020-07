Acuario – Viernes 3 de julio de 2020: superas las dificultades

Noticiero astrológico: La Luna se encuentra en Sagitario, un signo del elemento fuego y la vibración de hoy es del 5, la que indica la intuición refinada y sutil, por lo que no te debes de asombrar si tienes sueños o descubre cosas que hasta estos momentos te parecía evidentes pero que no las habías resuelto. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados.

No obstante, el influjo del afelio tiende a volverte algo distante o ausente lo cual podría causar problemas de comunicación con quienes están a tu lado en estos momentos, revisa tu actitud y haz los ajustes necesarios.

Amor Tu vida afectiva se abre y expande abarcando más de lo que en el pasado existía. Te lanzarás a nuevas conquistas, sumamente atrevidas, las cuales, no obstante, darán frutos porque ahora tu personalidad encanta y fascina dentro del mejor estilo acuariano.

Salud

Trata de llevar un diario de lo que comes a partir de hoy y al llegar el próximo viernes fíjate en los resultados que obtienes, tanto en tu regularidad diaria con en tu peso porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera y el tuyo no es excepción.