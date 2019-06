Acuario – Viernes 28 de junio de 2019: noticias muy agradables que no esperabas

Un amigo que hace tiempo no ves resurge ahora en tu vida con nuevas ideas que te estimularán notablemente. Vas a estar frente a situaciones nuevas que demandarán una gran presencia de ánimo de tu parte. Las situaciones controvertidas del pasado se solucionan de forma expedita.

Amor

Has aprendido muy bien de tus experiencias anteriores, acuariano. Ante la duda, mejor calla. No tendrás que arrepentirte de una palabra no dicha. Descubrirás el poder del silencio y la tolerancia cuando se trata de aclarar una cuestión sentimental. Tu dicha amorosa dependerá mucho de la forma en que actúes este día y la primera semana de julio que está a las puertas.