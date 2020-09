Acuario - Viernes 25 de septiembre del 2020: ayudarás a un enemigo, pues sientes compasión y empatía

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: creciente.

Iluminación: 71%.

Signo de influencia: Capricornio.

Carta del Tarot: el Loco de frente.

Que no te de pena, sentir compasión por quien en su momento se portó pésimo contigo. El hecho de que seas una persona grata con otros, no te hace menos. Por el contrario, le darás una lección sin pensarlo y a pesar de que no puedas cambiar su energía, para ti, se cierran ciclos que atraen prosperidad.

Pronóstico del día: volteas constantemente hacia diferentes lados, siempre teniendo en cuenta que no te critiquen. Eso indica Capricornio como regente en el día, notarás que no siempre tendrás que sentirte avergonzado, pues todo lo que decidas hoy, te llenará de gracia mañana.

AMOR

Pensarás dos veces en dar un paso en falso, cuando sientas que al tomar decisiones, sobre quienes son confiables o no, hace que te sientas inseguro, es señal de alejarte de inmediato. Si bien estás ayudando a un asunto inesperado a aquellos que no se lo merecen de algún modo, no tienes que permanecer a su lado de por vida. Solamente haz lo que sea necesario para cumplir lo que quieres y aléjate nuevamente sin previo aviso.

SALUD

Iniciaste un plan de dieta que no te ha funcionado como lo has querido, pero es el estrés el que te mantiene con un peso que no te favorece. O al menos eso es lo que piensas, reconsidera que no siempre puedes ser visiblemente como te gustaría, cuando hay genética que te pone límites. Pero si puedes hacer lo que consideres saludable, para mantenerte fuerte.

DINERO

El dinero está a punto de brillarte de un momento a otro, eres incapaz, de echarte para atrás, a pesar de que el caos haya pasado frente a ti. Tienes una capacidad tan certera, de tener a la mano opciones de soluciones y evitar quejarte, pues el dinero es parte importante para ti como orgullo, más que por presumirlo.





TRABAJO

Renegaste un tiempo de asistir a eventos que te dieran algunos tipos de cómo mejorar tus pasos laborales, pero encuentras en aquellos cursos motivacionales, una energía de renovación que te mantiene en calma junto a compañeros tóxicos. Incluso tu actitud, hará que el ambiente laboral cambie, no por que hagas magia, sino porque la paz y la calma reinarán en ti para lograr concentrarte en tus actividades diarias.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY VIERNES

Si te encuentras en pareja : a veces te cuesta mucho trabajo comunicarte claramente con tu pareja, pero hoy es un día donde aparentemente tendrás la oportunidad de aclarar dudas.

Si estás soltero : te mantendrás al margen para no brindar toda tu confianza sobre quienes conoces de pronto.

Nivel de energía sexual : moderado.

Ritual de protección del arcángel Miguel



COMPATIBILIDADES

Amor: Libra o signos de aire.

Amistad: Capricornio o signos de tierra.

Laboral: Sagitario o signos de fuego.

Nivel de tolerancia: moderado

Con quien podrías entrar en tensión : te sientes incómodo frente a un Géminis.