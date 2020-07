Acuario – Viernes 24 de julio de 2020: caminas con paso seguro en el camino del amor

Si cometiste un error la buena noticia es que se presentará una segunda oportunidad, por tanto, te conviene ceder y no ser intolerante.

Se augura un resto de fin de semana formidable en el que vas a tener muy gratas noticias de algo que te inquietaba. No olvides que desde hace unos días todo está girando en un tono diferente en tu vida.

Amor Pon en marcha tus recursos emocionales y termina una relación que no está funcionando. Tus reservas morales te permitirán tomar decisiones y al hacerlo te sentirás libre para empezar un romance nuevo más acorde con tu personalidad. Sin embargo, si lo que vives ahora es estable y hermoso entonces dedica más tiempo y energía a consolidarlo.

Salud La solución de problemas prácticos repercute positivamente en tu sistema nervioso, y si has estado padeciendo de ansiedad o estados depresivos causados por ciertas dificultades de índole económica hoy empiezas a recuperarte y mejorar tu salud.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este viernes: alto, intenso. Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu innata predisposición a lo creativo y romper la rutina. Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Acuario: no seguir tus sueños por prestar atención a los envidiosos. ¿Qué debo evitar?: el desánimo y la falta de interés o apatía.

Frase del día: no nos confundamos, vivir no es lo mismo que existir, la mayoría de la gente existe, pero no vive.