Acuario - Viernes 23 de octubre del 2020: conocerás mejor tu actuar, sin intentar forzar nada a tu alrededor

Podrías revisar que todo se encuentre en orden, para que así tu cerebro se relaje y encuentre la calma en algunas cosas que no habías podido controlar.

De pronto quisieras ser parte de todo, pero no participas en nada a la vez. Ahora mejor que nunca tienes oportunidades variadas que harían que te sientas más cercano a la regencia de la Luna, que en su etapa de cuarto creciente genera los estragos mencionados.

Cumple con lo que propongas y no dejes duda de que eres una persona de palabra. Algunas circunstancias están haciendo que todo se ponga de cabeza de pronto, pero para ti la realidad superará la ficción una vez que observes que no puedes mantener todo bajo control. En ese sentido es como Mercurio te hace sentarte, pensar y no hacer que te quedes con la negatividad del día.