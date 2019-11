Acuario – Viernes 22 de noviembre de 2019: tu nivel de sociabilidad está en aumento

Ahora con Mercurio directo cuentas con una buena facultad de comunicación, acuariano. Es hora ya que aprendas a no sentirte culpable por haber dejado atrás el pasado si no te convenía.

No se puede vivir junto a otra persona que no se ama y desea solo por seguir una costumbre. Si empiezas a sospechar de tu pareja, te sientes desconfiado o estimas que ha ocurrido una infidelidad, no des rienda suelta a tu fantasía, ajústate a los hechos.

Si un amor te dejó, aparece otro, si tienes una relación incipiente se fortalece, esas son las enseñanzas que debes aprovechar del tránsito retrógrado de tu regente Urano. Salud No pases por alto ni desestimes las señales que te envía tu organismo y si empiezas a sentir ciertos dolores, malestares o síntomas no acostumbrados consulta tu médico, sal de dudas y toma las medidas adecuadas a tiempo.

Trabajo Hay cambios en el ambiente, pero mientras no sean efectivos no te adelantes a los acontecimientos y sobre todo evita los comentarios tendenciosos con compañeros chismosos que podrían enredarte en alguna murmuración poco conveniente.

Frase del día: los pájaros no temen que la rama en que están posados se parta porque su confianza no está en las ramas sino en sus propias alas



Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Géminis Libra y Acuario, también te va bien con Aries.

La relación más tensa: tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Capricornio, Tauro o Virgo.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de aire como el tuyo, o sea, Acuario, Libra y Géminis, también si hay una relación con Sagitario.

Si estás soltero o soltera: descubrirás que siempre has amado a esa persona, pero no te lo habías revelado a ti mismo.