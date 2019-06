Acuario – Viernes 21 de junio de 2019: con la Luna en tu signo tu nivel de asombro está en aumento

El solsticio combinado con la Luna en tu signo te abre los ojos, acuariano. Quien vale la pena espera por tu iniciativa, no demores tu dicha. El amor requiere sacrificios para conservarlo.

Esta es una etapa de muchas transformaciones en la que constantemente surgen sorpresas de todo tipo. En el aspecto económico las cosas saldrán mejor de lo que esperaba así que ponte las “baterías” y agiliza tu chispa para que no pierdas las oportunidades que en estos momentos están llegando a tu vida.

Amor Hay un aviso importante para ti, Acuario, relacionado con tu vida sentimental. Si peleaste con tu novio, o tu novia, y en estos momentos te sientes arrepentido, es la señal para dejar a un lado el orgullo herido y dar el primer paso para la reconciliación. El solsticio llega a tu vida con un aire de renovación inteligente y sensible.



Salud

Aplica tu sentido común. No te plantees metas de salud demasiado ambiciosas e irreales como querer bajar mucho de peso en una semana pues esto lejos de ayudarte podría desalentarte y causarte frustraciones. Las dietas antinaturales, artificiales y que no tienen sabor, no resultarán.