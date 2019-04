Acuario – Viernes 19 de abril de 2019: el plenilunio ilumina el camino del amor

Este fin de semana se avecinan situaciones familiares interesantes que debes aprovechar para disfrutar todo lo que se va a presentar con la acción del plenilunio, la luna rosa, acuariano. Hay una buena noticia en tu entorno económico que te dará el dinero que necesitas más pronto de lo que esperabas. No obstante, debes ser prudente si vas a apostar en un juego lícito porque inicialmente vas a ganar, pero si no te controlas perderías lo ganado. Retírate a tiempo, recuerda que Júpiter retrógrado crea dificultades a la hora de llegar a conclusiones.

Amor No te agobies, acuariano, cada cosa en su tiempo. Es tu día para vivirlo con intensidad junto a la persona amada, y si estás solo por diferentes motivos no te pesará tu soledad, te sentirás ligero y lleno de alegría como corresponde a la dinámica de tu signo del elemento aire.

Salud Es tu momento de los ejercicios y la alimentación. Eres un signo muy sensible a las cuestiones de salud y hoy gracias a tu intuición podrás detectar algunos pequeños detalles que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida.



Dinero y fortuna

Estás en un momento crítico en el que deberás ser muy precavido con tu dinero. O sea, no lo malgastes, no hagas inversiones poco atinadas ni inseguras. Es tu tiempo de la prevención no del despilfarro.