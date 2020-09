Acuario - Viernes 18 de septiembre del 2020: adquieres una responsabilidad inesperada

Durante algún tiempo te has mantenido en control sobre las responsabilidades diarias en tu vida, pero de pronto, por ayudar a otro, surgen eventualidades que te restarán tiempo. Debido a la cantidad de trabajo que tienes, pensarás que es demasiado para ti el mantenerte al tanto de todo. Finalizarás el día con mejor ánimo.

Pronóstico del día : la luna tendrá una fuerte influencia sobre tu personalidad permitirá que te mantengas alerta de todo lo que pase a tu alrededor y así cumplas con lo necesario. Aprenderás a no comprometerte con las cosas que desconoces, pues no tiene la capacidad para hacerte cargo de todo.

AMOR De pronto te has vuelto hostil con los demás, pues te han llevado al límite de tu paciencia y sientes que reventarás en cualquier momento. Deja que las cosas se acomoden poco a poco para sentir que tus emociones comienzan a encontrar cordura. Aprenderás de un modo o de otro que no siempre puedes decir que sí, sin conocer las consecuencias del compromiso que adquiriste.

SALUD

Te has dejado llevar por sugerencias que no te han ayudado precisamente a sentirte sano, pues a pesar de que a otros les ha sido ideal, a ti no te ha hecho el mismo efecto. Será probable que la medicina alternativa te ayude con algunas quejas corporales. Busca sobre todo terapia con imanes, así tus dolencias saldrán en menor tiempo.