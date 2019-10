Acuario – Viernes 18 de octubre de 2019: aumentan tu vivacidad y energía vital

Una atracción súbita hacia alguien acabado de conocer pone en peligro una relación, pero felizmente sabrás como salir airosamente de situaciones embarazosas. Las perspectivas de este día son estupendas. No las malogres con una discusión sin sentido.

Amor Estás muy sensible y cualquier cosa que te dice un amigo o pariente la tomas demasiado intensamente, como si fuera algo personal. Si tienes niños pequeños recuerda que no debes imponérselos a los demás.

Trabajo Hazlo todo concentradamente para evitarte problemas. Estarás deseando terminar el día para aprovechar tu fin de semana, pero no vayas a dejar que esa desesperación por acabar pronto te conduzca al error en tu trabajo.

Frase del día: no te impongas límites a la hora del amor, quien no se entrega íntegramente a la vida no está viviendo, está vegetando.